Nicușor Dan a votat Acordul Mercosur pentru că așa a vrut el. Sunt declarațiile bombă făcute de analistul Realitatea PLUS, Ion Cristoiu. Potrivit acestuia, președintele minte că ar fi negociat în favoarea agricultorilor români. 

"Nicușor Dan a și ținut atunci, într-o conferință de presă, a spus că a votat pentru că el, s-au negociat interesele fermierilor români și că s-a reușit.

După ce s-a votat în 9 ianuarie, iar a intervenit Nicușor Dan și a spus, a insistat, că el a negociat, că inițial acordul avea unele probleme pentru agricultorii români și că el a negociat.

Este limpede cum a negociat Nicușor Dan în numele agricultorilor români, când ministrul agriculturii nu încetează nici acum să conteste acest acord. E clar că a semnat că așa a vrut el. 

Că a negociat, minte și veți vedea imediat, o să vedem în perioada următoare, o să ne dăm seama că, de fapt, Nicușor Dan se ține de minciunele, nu minciuni, că minciuni fac oamenii maturi. El este un copilaș care spune minciunele", a declarat Ion Cristoiu.  