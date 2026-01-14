Ambasadorul Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani, a trimis o scrisoare secretarului general al ONU, Antonio Guterres, în care acuză Statele Unite și Israelul că poartă „responsabilitate juridică directă și incontestabilă” pentru moartea civililor, în special a tinerilor.

Iran avertizează că va lovi bazele americane în cazul unui atac

În document, publicat ulterior pe platforma X, Iravani susține că politica Washingtonului urmărește schimbarea regimului de la Teheran prin sancțiuni, presiuni și tulburări orchestrate, care ar putea servi drept pretext pentru o intervenție militară, conform Reuters.

În paralel, Iranul a transmis avertismente statelor din regiune, de la Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite până la Turcia, că va lovi bazele americane aflate pe teritoriul lor dacă SUA lansează un atac asupra Iranului. Potrivit Reuters, Teheranul le-a cerut acestor guverne să împiedice Washingtonul să inițieze o ofensivă.

Internetul rămâne blocat, iar numărul victimelor crește

Iranul se află în a șasea zi de întrerupere aproape totală a internetului, o măsură menită să limiteze răspândirea protestelor. Agenția Fars, citată de CNN, afirmă că restricțiile ar putea continua încă una până la două săptămâni.

Organizația NetBlocks notează că întreruperea depășește 130 de ore, fiind cea mai lungă din ultimii ani. Autoritățile au permis recent unele apeluri internaționale și accesul la o listă restrânsă de site-uri.

Peste 2.500 de morți de la începutul protestelor

Organizația pentru drepturile omului Hrana, cu sediul în SUA, a verificat 2.571 de decese:

2.403 protestatari 147 persoane afiliate guvernului 12 minori 9 civili neimplicați în proteste

Șeful sistemului judiciar iranian, Gholamhossein Mohseni Ejei, a anunțat procese rapide și publice pentru persoanele arestate, justificând măsura prin „infracțiunile grave” comise în timpul protestelor.

Familia protestatarului Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, a confirmat pentru BBC Persian că execuția acestuia este programată pentru 14 ianuarie, după un proces de doar două zile. Soltani fusese arestat săptămâna trecută în apropiere de Teheran.

Rusia acuză UE că „susține rebeliunea”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a criticat Uniunea Europeană pentru reacțiile sale la situația din Iran, afirmând că UE „susține deschis rebeliunea” și folosește subiectul pentru a distrage atenția de la alte teme, precum Groenlanda.

Un raport al organizației Open Doors plasează Iranul pe locul 10 la nivel global în privința persecuției religioase. Creștinii, în special cei convertiți, sunt supuși arestărilor, perchezițiilor și detențiilor prelungite sub acuzații legate de securitatea națională.

Raportul menționează condiții sanitare precare în închisori, cauțiuni foarte ridicate și restricții severe după eliberare, precum exilul intern și autocenzura. În contextul tensiunilor cu Israelul, cel puțin 54 de creștini au fost arestați în 21 de orașe sub acuzația de spionaj. Mass-media de stat ar fi alimentat un narativ care asociază creștinii evanghelici cu servicii de informații străine, amplificând riscurile pentru comunitate.