Ea a subliniat că UE a demonstrat deja, prin acțiuni concrete, că respectă interesele și opțiunile Groenlandei: „Este important ca groenlandezii să știe, și o știu din fapte, nu doar din vorbe, că respectăm dorințele și interesele lor și că se pot baza pe noi.” Declarația a venit în contextul unei întrebări privind o eventuală intervenție europeană în cazul unor acțiuni militare americane.

Ursula von der Leyen: „Groenlandezii se pot baza pe noi”

Von der Leyen a precizat că deciziile care privesc Groenlanda aparțin exclusiv Danemarcei și autorităților locale, iar Bruxellesul menține un dialog constant cu guvernul danez pentru a înțelege situația de pe teren. Ea a reamintit și că insula este parte a NATO, unde sunt discutate și armonizate interesele statelor membre. „Când vorbim despre securitatea Arcticii, acesta este unul dintre subiectele centrale pentru NATO și știm că liantul dintre aliați este că există întotdeauna un 'motto' clar: unul pentru toți și toți pentru unul.”

Totodată, președinta Comisiei a subliniat că securitatea Arcticii reprezintă și o preocupare a Uniunii Europene, motiv pentru care blocul comunitar investește de ani de zile în relația cu Groenlanda, inclusiv prin deschiderea unui birou la Nuuk și prin proiecte de dezvoltare. „Ne-am accelerat munca, așa că există o relație puternică și bună între Uniunea Europeană și groenlandezi.”

Donald Trump vrea ca SUA să controleze Groendlanda

În ultimele săptămâni, Donald Trump și-a reiterat interesul pentru Groenlanda, invocând motive de securitate națională. Deși Washingtonul afirmă că preferă dialogul diplomatic, nu exclude și alte opțiuni, inclusiv o posibilă operațiune militară.

Danemarca și Groenlanda, care beneficiază de un statut de autonomie ce include dreptul la autodeterminare, au criticat declarațiile americane, dar au lăsat deschisă posibilitatea extinderii cooperării cu Statele Unite. Mai multe state europene, printre care Germania și Regatul Unit, analizează în prezent dacă NATO ar trebui să își consolideze prezența militară în Groenlanda. Tot miercuri, reprezentanți ai diplomației daneze și americane urmează să se întâlnească la Washington pentru a discuta situația.