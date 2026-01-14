Pachetul legislativ propus de Ministerul Dezvoltării vizează nu doar o reorganizare instituțională, ci și corectarea unor inechități sociale profunde care afectează bugetele locale. Ministrul Cseke Attila a atras atenția asupra unui fenomen răspândit prin care unii proprietari de autoturisme cu capacitate cilindrică mare reușesc să evite plata impozitelor, exploatând lacunele din actualul sistem de evidență fiscală.

Conform oficialului, practica presupune înregistrarea mașinii în primele luni ale anului și scoaterea ei din evidențele primăriei în luna decembrie, pentru ca în ianuarie procesul să fie reluat. Această metodă permite „fentarea” bugetului local, în timp ce cetățenii cu venituri modeste, care dețin mașini mai mici, își achită obligațiile fiscale cu regularitate. Cseke Attila a subliniat că astfel de tactici nu doar că reduc resursele financiare ale comunităților, dar generează și o frustrare legitimă în rândul contribuabililor corecți.

Pentru a stopa această practică, noul proiect de lege prevede ca impozitul să fie datorat proporțional, chiar și pentru o singură lună în care bunul a fost înregistrat în evidențele primăriei. Această modificare elimină posibilitatea de a eluda plata prin radieri și reînscrieri succesive. Ministrul a precizat că soluția a fost agreată în urma dialogului cu numeroși primari, iar pachetul legislativ este pregătit pentru a fi promovat, o decizie finală urmând să fie luată în ședința de coaliție programată pentru lunea viitoare.