Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj a anunţat că, marţi seară, poliţiştii de la Biroul Rutier au observat pe bulevardul Decebal din Craiova un şofer care avea un comportament agresiv în trafic şi care îşi întorcea maşina folosind frâna de mână.

Oamenii legii au încercat să oprească autoturismul, având semnalele acustice şi luminoase în funcţiune, dar şoferul nu a oprit şi chiar a accelerat.

”Astfel, poliţiştii au pornit în urmărirea acestuia, care s-a realizat pe mai multe străzi din Craiova, pe timpul căreia conducătorul auto a săvârşit mai multe abateri la regimul rutier, care au pus în pericol siguranţa rutieră, în sensul că a condus autoturismul pe sensul opus de mers, a efectuat manevra de depăşire încălcând marcajul continuu care separă benzile de mers, nu a acordat prioritate vehiculelor care circulau în sens giratoriu şi nu a respectat semnificaţia culorii roşii a semaforului electric”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Urmărirea s-a încheiat pe strada Drumul Jiului, acolo unde maşina a fost blocată de un alt echipaj de poliţie.

Imediat, oamenii legii l-au identificat pe șofer, un tânăr în vârstă de 19 ani din Craiova, căruia i-au aplicat mai multe amenzi, în valoare totală de peste 10.000 de lei.

De asemenea, acestuia i-a fost suspendat dreptul de a conduce vehicule pentru o perioadă de 330 de zile.