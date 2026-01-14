Acțiunile JPMorgan Chase au scăzut după publicarea rezultatelor financiare pentru trimestrul al patrulea din 2025, când banca a raportat venituri de 45,8 miliarde de dolari și active administrate în valoare de 4,8 trilioane de dolari, o creștere de 18% față de anul precedent.

O economie „pozitivă pe termen scurt”, dar presiuni pe termen lung

Dimon a oferit o perspectivă mixtă asupra economiei americane, afirmând că, deși piața muncii s-a temperat, „condițiile nu par să se înrăutățească”, iar consumatorii și afacerile rămân într-o poziție solidă. El s-a declarat optimist în privința beneficiilor aduse de dezvoltarea inteligenței artificiale, dar a subliniat că riscurile macroeconomice persistă, în special din cauza nivelului ridicat al datoriei guvernamentale.

„Deficitele din Statele Unite și din întreaga lume sunt destul de mari. Nu știm când acest lucru va lovi. Va lovi, în cele din urmă, pentru că nu poți continua să împrumuți bani la nesfârșit”, a spus Dimon, adăugând că geopolitica și instabilitatea pot influența direcția economiei globale.

Pe termen scurt, bancherul consideră că situația se menține pozitivă: „Să spunem șase luni, nouă luni, chiar un an – este destul de bine. Consumatorii au bani, există locuri de muncă și stimulente fiscale noi, provenite din pachetul bugetar adoptat de Congres”, a explicat el.

SUA, cheltuieli record pentru plata dobânzilor

Fortune subliniază că avertismentul lui Dimon nu pare să fi ajuns încă la Washington: doar în ultimele trei luni din 2025, guvernul federal a plătit 276 de miliarde de dolari sub formă de dobânzi la datoria națională, o sumă mai mare decât produsul intern brut al unor țări precum Noua Zeelandă, Ungaria sau Qatar.

Conform datelor Biroului Bugetar al Congresului, deficitul bugetar al SUA a ajuns la 601 miliarde de dolari în primul trimestru al anului fiscal 2026, cu 110 miliarde mai puțin față de perioada similară din 2025.

Totuși, Comitetul pentru un Buget Federal Responsabil estimează că deficitul anual ar putea atinge 2 trilioane de dolari în 2026.