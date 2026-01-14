Luna ianuarie se anunță a fi una autentică de iarnă, marcată de episoade de ger și ninsori consistente care vor menține valorile termice sub mediile anuale. Potrivit specialiștilor Accuweather, o masă de aer polar a pus deja stăpânire pe cea mai mare parte a țării, inclusiv pe Capitală, aducând numeroase nopți geroase, cu temperaturi care coboară constant sub pragul de îngheț.

După un interval marcat de precipitații mixte, polei și ninsori slabe între 11 și 13 ianuarie, Bucureștiul se pregătește acum pentru un nou episod de vreme severă. Meteorologii avertizează că frigul se va intensifica în zilele următoare, valorile termice rămânând mult mai scăzute față de normalul perioadei, ceea ce va face ca temperaturile negative să fie resimțite mult mai acut de către populație.

Vârful acestui episod hibernal este așteptat vineri, 16 ianuarie, când Bucureștiul va intra sub o avertizare de vreme rea emisă de Accuweather. Intervalul critic este cuprins între orele 08:00 și 18:00, perioadă în care sunt prognozate ninsori abundente și viscol, fenomene ce vor duce la depunerea unui strat de zăpadă proaspăt și consistent în întreaga zonă a Capitalei.