Conform presei din Danemarca, acest comando va desfășura logistica necesară trimiterii ulterioare a forțelor principale în insula arctică.



Un avion militar danez a aterizat în noaptea de luni spre marți pe aeroportul din Nuuk, capitala Groenlandei, conform imaginilor difuzate de postul de televiziune DR, care nu a putut confirma dacă sosirea acestei aeronave este legată de o consolidare a prezenței militare daneze acolo.



Danemarca a anunțat anul trecut o investiție de aproximativ 42 de miliarde de coroane daneze (aproximativ 6 miliarde de euro) pentru a consolida apărarea Groenlandei, inclusiv cu mai multe nave de luptă, sateliți și drone.

Ministrul danez al apărării Troels Lund Poulsen a reafirmat marți că țara sa este pregătită să-și suplimenteze prezența militară în regiunea arctică, după ce Statele Unite au reproșat Danemarcei că neglijează apărarea acestei regiuni în fața presupusei prezențe a navelor militare ruse și chineze în zonă, deși inclusiv Washingtonul și-a redus propria prezență în Groenlanda, unde menține o bază în nordul insulei, scrie Agerpres.

Scut legislativ pentru Groenlanda. Republicanii și Democrații se unesc pentru a tăia finanțarea oricărei invazii a aliaților



Președintele american Donald Trump susține că SUA trebuie să preia Groenlanda pentru a împiedica Rusia sau China să ocupe poziții strategice pe această insulă arctică bogată în resurse minerale. Trump mai susține că prezența militară americană stabilită acolo încă din perioada Războiului Rece nu ar mai fi suficientă. Atât guvernul local din Groenlanda, cât și cel danez au declarat în mod repetat că insula nu este de vânzare, dar Trump nu a exclus preluarea ei prin forță.



Danemarca încearcă în acest timp să joace cartea diplomației. Ministrul danez de externe Lars Lokke Rasmussen și omologul său groenlandez Vivian Motzfeldt se întâlnesc miercuri la Casa Albă cu secretarul de stat american Marco Rubio și cu vicepreședintele american JD Vance.

Trump insistă că SUA trebuie să controleze Groenlanda: „Orice altceva este inacceptabil”