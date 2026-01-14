Realitatea Plus: De ce ați spus că semnarea acordului MERCOSUR este la fel de gravă cu momentul anulării alegerilor din decembrie 2024?

Ion Cristoiu: Am spus nu numai că e la fel de gravă, dar are același mod de desfășurare. Avem de-a face cu o decizie ordonată de autoritățile de la noi, de către președinte, nu Oana Toiu pentru că ea săraca e a cincea roată la căruță, și cei care îndeplinesc ordinul, ca la anularea alegerilor, sunt conștienți că e o prostie, dar nu au ce face și atunci încearcă.

Ca și la anularea alegerilor, nu știm cine a decis, ce a decis, ce memorandum s-a semnat, dacă guvernul s-a întrunit ca să poată să dea mandat pentru asta. Ca și în cazul anulării alegerilor, asta pot să spun, deși unii ar putea să se supere, și PSD știe că e ordin. Și ministrul Agriculturii știe că e ordin, și domnul Grindeanu știe că e ordin dar sigur își face o partitură și din faptul că știe că e ordin și din faptul că nu îl atacă pe autor, care este Nicușor Dan, nu Oana Țoiu.

Realitatea Plus: Care sunt în acest moment, din punctul dumneavoastră de vedere, marile semne de întrebare în acest scandal legat de acordul MERCOSUR?

Ion Cristoiu: Acordul MERCOSUR, este vorba de un acord pe care îl încheie Uniunea Europeană cu câteva state din America Latină, foarte puternice din punct de vedere al agriculturii. Ei au aceste state printre care Argentina și Brazilia, au constituit o uniune, ca și Uniunea Europeană, numită Mercosur, și la inițiativa și lupta Ursulei von Der Leyen, acest acord e pe cale să se încheie.

El este un acord favorabil Germaniei și unor țări care nu au agricultură, care nu se bazează pe agricultură, pentru că îți dă posibilitatea să exporți mașini, să înțeleagă telespectatorii de ce e importantă pentru Germania și sigur să imporți produse agricole ieftine.

Problema este în felul următor: Fermierii din UE, mai ales cei din Franța, sunt obligați pentru un produs sau pentru carne de vită, să mângâie vaca, să îi dai să îi cânți, și toate acestea face să crească prețul cărnii de vacă. La ei nu se respectă niciuna dintre aceste reguli, și, ca și în cazul textilelor chinezești, pot să invadeze cu ele. Și atunci o serie de state, cum ar fi Franța, Ungaria, Polonia, Austria au votat împotrivă și Belgia s-a abținut. Fermierii francezi sunt primii afectați,.

România a semnat acest acord, și nu l-a semnat că vrut Oana Țoiu, că nu poate să facă de capul ei, a semnat pentru că președintele Nicușor Dan a anunțat, ca la ședința aia istorică din noaptea 18-19 decembrie.

O parte din țări au votat, inclusiv România, Italia a cerut amânarea până negociază ea împreună cu ministrul Agriculturii o serie întreagă de măsuri prin care UE plătește într-un fel fermierilor italieni. Deci noi am votat de pe atunci. Domnul președinte s-a angajat încă din 19. De ce? Pentru că după părerea mea, și aici avem un exemplu clar de supunere la ordine contrare intereselor naționale, pentru că e clar că Ursula von Der Leyen a făcut presiuni sau l-a rugat pe Nicușor Dan. Deci din punctul ăsta de vedere e greșit ce încearcă o parte din presă și PSD să concentreze tirul pe o nefericită care se numește Oana Țoiu. Ea nu a făcut altceva decât că a îndeplinit un ordin. Și aici se confirmă încă o dată ce a spus de atâtea ori Călin Georgescu: Marea problemă a noastră nu este să ieșim din UE, este faptul că în 99% din situații noio nu ne batem pentru interesele naționale.

În cazul de față, ca și la alegerei: E ordin, dar cel e autor este Nicușor Dan.

Ion Cristoiu, analiză-șoc. Ordinul dat pentru îngenuncherea agricultorilor, reziștii nici nu se mai ascund