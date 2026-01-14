Pe numele primarului comunei Izvoarele, din județul Giurgiu, Silviu Marius Cazacu, a fost emis de instanță un ordin de restricție valabil timp de șase luni. În această perioadă, edilul nu are voie să se apropie la mai puțin de 50 de metri de fata de 13 ani care l-a acuzat sau de părinții acesteia, și nici să îi contacteze.

Cazul a ieșit la iveală după ce părinții minorei au început să se îngrijoreze observând că fiica lor nu mai petrecea atât de mult timp pe telefon. Mama a decis să verifice dispozitivul și a descoperit conversațiile purtate de copilă cu primarul.

Potrivit informațiilor apărute în presă, edilul ar fi întrebat-o pe fată ce vârstă are, iar aceasta i-ar fi răspuns că are 13 ani. Ulterior, bărbatul ar fi precizat că are 45 de ani și i-ar fi trimis o imagine cu conținut indecent.

Părinții fetei au depus o cerere în instanță pentru emiterea unui ordin de protecție, care a fost aprobat de judecători.

Reacția primarului

Silviu Cazacu a afirmat că este „victima rețelelor sociale” și că nu știa că discuta cu o minoră. Acesta susține că imaginea respectivă ar fi fost trimisă din greșeală.

„Am făcut o greșeală că am avut o discuție pe o aplicație, Snapchat, cu o persoană de care nu am știut la începutul conversațiilor că este minoră. Când am aflat, mi-am cerut scuze și am rugat-o să mă ierte. Eu sunt căsătorit de 20 de ani, am familie, am copil. Îmi iubesc familia, îmi respect familia. Asta este, am făcut o greșeală și mi-o asum”, a spus primarul Silviu Cazacu.

El a precizat, de asemenea, că nu a cunoscut-o personal pe fată și nu a amenințat familia acesteia. Cazul se află în prezent în cercetare.