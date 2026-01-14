Iarna și gerul crunt pun lacăte pe ușile școlilor. Șase unități din patru județe mută lecțiile online, o școală suspendă cursurile

Șase unități de învățământ din patru județe (Satu Mare, Prahova, Sibiu, Teleorman) vor desfășura joi cursuri online din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și o altă școală va avea cursurile suspendate, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării.

Astfel, 1.780 de elevi vor avea joi cursuri online și 150 vor avea cursurile suspendate.

”Potrivit informațiilor comunicate astăzi, 14 ianuarie (ora de referință: 16:00), de către inspectoratele școlare județene, 6 unități de învățământ (câte una în județele Satu Mare și Prahova, respectiv câte 2 în județele Sibiu și Teleorman), însumând aproximativ 1.780 de elevi, își vor desfășura cursurile joi, 15 ianuarie, în format online din cauza condițiilor meteorologice improprii.

De asemenea, într-o unitate de învățământ din județul Sibiu (150 de elevi), activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele de curs să fie recuperate”, a transmis Ministerul Educației. 

