Astfel, 1.780 de elevi vor avea joi cursuri online și 150 vor avea cursurile suspendate.



”Potrivit informațiilor comunicate astăzi, 14 ianuarie (ora de referință: 16:00), de către inspectoratele școlare județene, 6 unități de învățământ (câte una în județele Satu Mare și Prahova, respectiv câte 2 în județele Sibiu și Teleorman), însumând aproximativ 1.780 de elevi, își vor desfășura cursurile joi, 15 ianuarie, în format online din cauza condițiilor meteorologice improprii.

De asemenea, într-o unitate de învățământ din județul Sibiu (150 de elevi), activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele de curs să fie recuperate”, a transmis Ministerul Educației.

