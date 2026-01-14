Numele premierului Ilie Bolojan este plasat în centrul acestor calcule, iar plecarea sa din fruntea Executivului apare ca o variantă luată în considerare în mai multe scenarii vehiculate în spațiul public. În acest context, partidele din coaliție și din opoziție sunt menționate în combinații diferite, fiecare ipoteză venind cu propriile implicații politice.

Ipoteza unei coaliții fără USR

Primul scenariu discutat presupune formarea unui guvern PSD – PNL – UDMR, din care USR ar urma să fie exclus. Această variantă nu este una complet nouă, având în vedere că, de-a lungul timpului, au existat tensiuni și conflicte între social-democrați și reprezentanții USR, alimentate de divergențe politice și de viziune. În cadrul acestei formule, sunt vehiculate și nume pentru funcția de prim-ministru, printre care Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare, ambii menționați ca posibili șefi ai viitorului guvern.

Varianta unui guvern PSD – AUR

Al doilea scenariu aduce în discuție o asociere între PSD și AUR, o posibilitate care a mai fost evocată în dezbaterea publică. Deși o astfel de formulă ar reprezenta o schimbare majoră în arhitectura politică actuală, liderii social-democrați nu au exclus explicit această opțiune, limitându-se la declarații potrivit cărora orice configurație rămâne deschisă în funcție de contextul politic. Această ipoteză continuă să fie menționată ca una dintre variantele aflate pe masa discuțiilor.

Menținerea actualei formule de guvernare

Un al treilea scenariu ia în calcul păstrarea actualei structuri guvernamentale, formată din PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale din Parlament. În această variantă, Ilie Bolojan ar rămâne premier până la finalul anului 2027, moment în care ar urma să fie aplicat mecanismul de rotație la conducerea Executivului, conform înțelegerilor existente între partenerii de coaliție.

