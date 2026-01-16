George Simion, apel după mobilizarea exemplară de joi: „Va trebui să fim mai deștepti decât ei la protestele următoare” VIDEO

După un protest extraordinar care a mobilizat exemplar tabăra suveranistă, George Simion a venit pe pagina sa de socializare cu un apel direct către susținători, într-un mesaj video cu ton mobilizator și strategii clare pentru perioada următoare.

Liderul AUR a transmis că manifestațiile din stradă nu trebuie să se oprească, dimpotrivă, ele ar trebui extinse, repetate mai des și organizate simultan în cât mai multe locuri din țară, ca reacție la actuala guvernare.

În mesajul său, Simion a făcut referire la dificultățile întâmpinate de participanți, la intervenții ale autorităților și la situații tensionate apărute în timpul protestelor, subliniind nevoia de organizare mai inteligentă și mai eficientă pe viitor. Totodată, acesta a reafirmat sprijinul partidului pentru orice formă de protest pe care o consideră legitimă la nivel național și a insistat asupra rolului central pe care AUR îl joacă în coordonarea mișcării suveraniste, prezentând formațiunea ca fiind cea mai bine structurată din acest curent și cerând consolidarea ei prin implicare directă.

Mesajul AUR după protestul uriaș din Piața Victoriei: „România aparține românilor!”

„Protestele trebuie să continue. Ceea ce a început ieri printr-o prezență masivă în ciuda tuturor vocilor care spuneau că nu vor ieși românii trebuie să se multiplice în proteste mai multe, mai dese, în cât mai multe locuri. Ieri i-au împiedicat pe fermierii care se porniseră spre București, ieri au existat manifestanți, și vă rog trimiteți-mi clipuri video dacă ați pățit ceva, au fost manifestanți încătușați. Va trebui să fim mai deștepti decât ei la protestele următoare.

Noi ne facem datoria să fim alături de fiecare protest legitim împotriva guvernării, alături de orice protest național care se organizează. Vom fi acolo lângă voi. Vă place, nu vă place, ascultați îndemnul meu. Ați văzut cât de important a fost că a participat ieri AUR într-o formă organizată. Luați și voi parte la proiectul Alianța pentru Unirea Românilor. Bun, rău, cu greșelile pe care inerent le-am făcut până acum, suntem de departe cea mai bine organizată a structurii suveraniste. Trebuie să o întărim”, a spus George Simion în deschiderea videoclipului postat pe pagina sa de socializare.

Liderul suveraniștilor, mesaj crucial din mijlocul românilor. George Simion; „Suntem uniți, și suntem puternici!” VIDEO

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026