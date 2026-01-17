Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ a anunţat că pompierii au fost sesizaţi, sâmbătă, în jurul orei 8.45, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident în Piatra Neamţ, pe strada Pârâul Doamnei.

”Un autoturism, în care erau patru persoane, a părăsit partea carosabilă şi a căzut în albia Pârâului Doamnei. La locul solicitării au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ şi IPJ”, au afirmat reprezentanţii ISU Neamţ.

Potrivit lor, la sosirea pompierilor toate persoanele erau ieşite din maşină. Acestea nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.