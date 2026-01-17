Potrivit datelor transmise în timp real de Termoenergetica, dintre cele 1027 de puncte termice din București, 855 funcționează în parametri normali, 93 au deficiențe de funcționare, iar două nu funcționează deloc.

Cartierele Colentina, Fundeni, Pantelimon și parțial în Titan înregistrează cele mai multe puncte termice cu defecțiuni și cele mai multe imobile care primesc agent termic sub parametri.

Cu toate acestea, cele mai afectate sunt Sectoraele 3 și 4, unde agentul termic a fost oprit din cauza unor avarii majore la sistemul de termoficare.

Harta Termoenergetica arată că nu au agent termic 17 blocuri/ imobile situate pe Strada Lăcrămioarei și Strada Fizicienilor din Sectorul 3.

Punct termic: 2 Nicolae Pascu -- 17 blocuri/imobile

• Str Lăcrămioarei - bl. 1-2, 6, 18, 19, 3-4, 16, 15, 17, 20, 14

• Str Fizicienilor - bl. 12-13, 11, 9-10

Oprire ACC/INC Avarie furnizor energie electrica-lipsa tensiune electrica in punctul termic

Totodată, agentul termic a fost oprit și pe Strada Dimitrie Cantemir din Sectorul 4, unde Termoenergetica efectuează o remediere a unei avarii la rețeaua secundară pe circuitul termic de încălzire.

Punct termic: Ct Marasesti 9-10 - Partial -- 2 blocuri/imobile

• Str Dimitrie Cantemir - Bl 6 ,Gradinita 30.

Consultă HARTA în timp real AICI.