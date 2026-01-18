Armata a ordonat unor unități să treacă în stare de pregătire de desfășurare a 1500 de soldați în caz de escaladare a violențelor, dar nu este clar deocamdată dacă vor fi trimise efective în Minnesota.

"Departamentul de Război este întotdeauna gata să execute ordinele comandantului suprem", a declarat Sean Parnell, purtător de cuvânt al Pentagonului, folosind denumirea instituției preferată în prezent de administrația de la Washington.



Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta.

Președintele Donald Trump a amenințat joi că se va prevala de Legea Insurecției pentru a interveni cu trupe, dacă autoritățile din statul respectiv nu îi opresc pe protestatarii care atacă agenții serviciului pentru imigrație și vămi ICE.

Confruntările între localnici și agenții federali au izbucnit în orașul Minneapolis, cel mai mare din Minnesota, după ce un agent al ICE a împușcat-o mortal pe Renee Good, în vârstă de 37 de ani, aflată la volanul automobilului ei, în 7 ianuarie.

Duminică, primarul orașului, Jacob Frey, a declarat că orice desfășurare militară va exacerba tensiunile; la fața locului se află deja circa 3000 de agenți ai ICE și ai poliției de frontieră, iar protestele sunt în mare măsură non-violente.

Șefa Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), Kristi Noem, a afirmat duminică unei televiziuni că Frey ar trebui să stabilească o "zonă de proteste pașnice" pentru demonstranți.

