CMTEB nu asigură agentul termic în toate blocurile din București, iar aplicația Termo Alert arată că sistemul de termoficare prezintă o funcționare normală în 84% din imobile, în timp ce în 15,87% dintre blocuri căldura și apa caldă sunt livrate cu deficiențe.

Zonele cele mai afectate din Capitală

Conform hărții publicate pe site-ul furnizorului, cele mai afectate sunt mai ales zonele din est și sud-estul Capitalei. Puncte de termoficare unde livrarea agentului termic este deficitara apar în cartiere precum Timpuri Noi, Vitan, Dubești, Titan, Vatra Luminoasă, Baba Novac, Gara de Est, Traian, Obor sau Doamna Ghica.

Vestile meteorologilor nu sunt deloc îmbucurătoare pentru zilele următoare

Meteorologii anunță pentru intervalul 18–20 ianuarie 2026 temperaturi extrem de scăzute la București, sub influența unui val de frig persistent. În Capitală, vremea va rămâne geroasă, cu temperaturi maxime ce vor oscila între aproximativ -7 °C și 0 °C şi minime ce pot coborî până la valori cuprinse între -10 °C și -9 °C, potrivit prognozelor disponibile. Frigul accentuat va persista, iar avertizările meteorologice indică valori termice mult sub mediile climatologice normale pentru această perioadă a anului, cu ger pronunțat în orele de noapte și dimineața.

