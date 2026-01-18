În 2026, o serie de contribuabili pot achita impozite mult diminuate, datorită unei facilități fiscale care prevede o reducere de 60% din suma datorată.

Cine poate solicita reducerea

Facilitatea se adresează operatorilor economici din sectorul turistic. Conform Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța, firmele care dețin clădiri și terenuri folosite pentru activități turistice pot beneficia și în 2026 de reducerea de 60% a impozitului pe clădiri și pe terenuri.

Pentru a se încadra în această schemă, imobilele trebuie să fi fost utilizate pentru servicii turistice cel puțin șase luni în cursul anului 2025. Măsura are rolul de a susține industria turismului, afectată de costuri tot mai mari și de instabilitatea economică.

Reducerea este acordată în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 81 din 29 februarie 2024, care stabilește o schemă de ajutor de minimis aplicată în municipiul Constanța. Acest tip de sprijin permite acordarea unor facilități financiare fără proceduri suplimentare la nivel european, deoarece nu influențează concurența pe piață.

Termenul pentru depunerea cererii

Contribuabilii care îndeplinesc condițiile trebuie să depună o cerere până la data de 31 martie 2026. Dosarul trebuie să includă documentele prevăzute de legislație, care să demonstreze că imobilele au fost utilizate conform cerințelor stabilite pentru acordarea reducerii.

