Bolojan îngroapă România în sărăcie: oamenii au ajuns la capătul puterilor și se împrumută pentru a nu muri de foame. Unii se gândesc să își vândă casa

Sursă: Realitatea PLUS

Românii resimt tot mai greu efectele măsurilor de reducere a deficitului bugetar adoptate de Guvern, măsuri care, potrivit cetățenilor care și-au spus oful la Realitatea Plus, au împins populația la capătul puterilor. Creșterea taxelor, scumpirile în lanț și tăierile bugetare au transformat traiul zilnic într-o luptă continuă pentru supraviețuire, iar oamenilor le este din ce în ce mai greu.

În marile orașe, dar și în comunitățile mici, oamenii vorbesc despre o presiune financiară continuă. Facturile cresc constant, prețurile alimentelor au explodat, iar pensiile și salariile nu mai acoperă nici măcar cheltuielile de bază. Pentru mulți, împrumuturile au devenit singura soluție pentru a trece de la o lună la alta.

Românii au ajuns să se împrumute pentru a supraviețui

Casele de ajutor reciproc sunt pline, în special de pensionari care au muncit o viață întreagă și care acum nu mai reușesc să facă față costurilor elementare. După plata facturilor, mulți rămân fără bani pentru mâncare sau medicamente, potrivit informațiilor furnizate de Realitatea Plus. Oamenii spun că situația a devenit insuportabilă și că sunt obligați să facă alegeri dificile pentru a supraviețui: hrană, medicamente sau facturi?

Nemulțumirea este și mai puternică în rândul celor care au lucrat zeci de ani în condiții grele și primesc pensii foarte mici. Mulți nu își mai pot achita taxele la timp și amână plățile luni întregi, sperând să strângă câțiva bani în plus. Între timp, gazele și energia electrică trebuie plătite, iar frigul nu poate fi evitat.

Oamenii lansează critici dure la adresa premierului Bolojan

În spațiul public, numeroase voci acuză Guvernul și pe premierul Ilie Bolojan că măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar au fost aplicate fără să se arunce măcar o simplă privire asupra categoriilor care oricum erau vulnerabile și se descurcau greu. Criticii susțin că aceste decizii au împins oamenii în pragul disperării și au agravat situația celor cu venituri mici.

Pentru a se descurca, românii renunță la aproape tot. Cumpără mai puțin, reduc cheltuielile la minimum și speră doar să reziste. Mulți privesc cu teamă anul care urmează, considerându-l unul dintre cei mai dificili de până acum. Disperați, unii iau în calcul chiar vânzarea locuinței. Facturile mari, impozitele și taxele tot mai ridicate îi împing spre această decizie extremă. În timp ce Guvernul susține că măsurile sunt necesare pentru stabilitatea economică, tot mai mulți români afirmă că prețul este plătit exclusiv de populație. Iar pentru mulți dintre ei, acest preț a devenit imposibil de suportat.