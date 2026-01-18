Cei doi se plimbau pe pârtie, moment în care jandarmii au intervenit și i-au dus în siguranță la telegondolă.

Autoritățile susțin că au evitat în acest fel producerea unor incidente atât pentru ei, cât și pentru schiorii aflați pe pârtie.

Autoritățile au transmis și un mesaj: ”Pârtia de schi nu este podium de modă”.

”Imaginile surprinse ieri, în Masivul Postăvaru, arată cât de mult contează echiparea corespunzătoare, care face diferența dintre distracție și pericol.

Cu ajutorul unui jandarm montan, cei doi turiști care se plimbau pe pârtie, echipați necorespunzător, au fost coborâți în siguranță la telegondolă, evitând producerea unor incidente atât pentru ei, cât și pentru schiorii aflați în coborâre”, a transmis Jandarmeria Română pe Facebook.