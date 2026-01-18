”Sunt aici împreună cu mai mulți președinți de asociații de proprietari pentru a-l face pe domnul Ilie Bolojan să conștientizeze că această centrală îi aparține. Această centrală aparține Guvernului României și nu Primăriei Craiova. În această centrală nu poate să facă investiții decât Guvernul României.

În urmă cu câteva luni, ministrul Energiei a solicitat, prin memorandum Guvernului României, suma de 350 de milioane de lei pentru a face reparații. Domnul Ilie Bolojan a considerat că nu este importantă această societate, a considerat că este o gaură neagră în care nu mai trebuie să investească. Această societate asigură încălzirea orașului Craiova", a declarat Lia Olguța Vasilescu.