Votexul polar cuprinde România. A fost cea mai rece dimineață din ultimii 60 de ani. Noi date de la șefa ANM-VIDEO

Gerul cuprinde întreaga țară. Patru avertizări de Cod galben au fost emise de meteorologi în ultimele ore și va fi frig cumplit în aproape toată țara. La Mircurea Ciuc, termometrele au arătat în această dimineață - 21 de grade celsius. Elena Mateescu, director general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, a dezvăluit, în exclusivitate la Realitatea PLUS, cum va fi vremea în următoarele zile. 

”Dacă astăzi prima atenționare de Cod galben vizează în mod deosebit partea de centru și est a Transilvaniei, dar și nordul, nord-estul Moldovei, acolo unde temperaturile vor coborî sub -10 grade, nu în ultimul rând sudul Dobrogei, Muntenia, Oltenia, practic cea mai mare parte a țării, exceptând zone din vestul, nord-vestul țării, vorbim de o zi foarte geroasă.

Vorbim de temperaturi sub -10 grade până la -4 grade. Cu siguranță aceste valori reprezintă valori cu 7 până la 10 grade mai mici decât cele normale pentru această perioadă”, a declarat șefa ANM.

 