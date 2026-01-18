”Dacă astăzi prima atenționare de Cod galben vizează în mod deosebit partea de centru și est a Transilvaniei, dar și nordul, nord-estul Moldovei, acolo unde temperaturile vor coborî sub -10 grade, nu în ultimul rând sudul Dobrogei, Muntenia, Oltenia, practic cea mai mare parte a țării, exceptând zone din vestul, nord-vestul țării, vorbim de o zi foarte geroasă.

Vorbim de temperaturi sub -10 grade până la -4 grade. Cu siguranță aceste valori reprezintă valori cu 7 până la 10 grade mai mici decât cele normale pentru această perioadă”, a declarat șefa ANM.