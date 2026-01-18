Din primele informații, prăbuşirea ar fi legată de o problemă la structura blocului şi nu are legătură cu o scurgere de gaze, au precizat autoritățile. Oamenii speriați au rămas blocați printre dărâmături.

O persoană se află în stare gravă, iar alte 19 au suferit răni ușoare, și au fost transportate la spital.

Ancheta este în desfășurare, iar specialiștii analizează dacă imobilul mai prezintă pericol pentru locatari sau pentru trecători.