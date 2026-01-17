Acesta este un "semnal clar în favoarea comerțului internațional" într-un context de "tensiuni", a declarat, la rândul său, președintele Paraguayului, Santiago Pena, a cărui țară deține președinția prin rotație a Mercosur.

Acordul comercial UE-Mercosur semnat sâmbătă la Asuncion marchează finalul a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global.



”Alegem un comerț echitabil în locul tarifelor vamale, un parteneriat productiv pe termen lung în locul izolării. Și mai presus de toate, intenționăm să aducem beneficii concrete și tangibile cetățenilor și companiilor noastre”, a mai spus von der Leyen.





Acest acord elimina tarifele vamale pentru peste 90% din schimburile comerciale și stimulează exporturile europene de automobile, utilaje, produse chimice, vinuri și băuturi spirtoase. În schimb, facilitează accesul pe piața europeană pentru carnea, zahărul, orezul, mierea și soia din America de Sud.



Semnarea sa are loc în contextul în care președintele american Donald Trump a majorat numeroase taxe vamale în ultimul an.

Proteste importante împotriva acestui tratat au avut loc în mai multe țări ale UE, în timp ce mari părți ale societății civile din țările Mercosur se opun și ele acordului.



Semnarea acordului este punctul culminant al unei vizite oficiale a președintei Comisiei Europene în America de Sud. În ajunul ceremoniei, Ursula von der Leyen s-a aflat la Rio de Janeiro, unde s-a întâlnit cu președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva. Brazilia este un partener strategic al Uniunii Europene, cooperarea bilaterală intensificându-se în ultimii ani în domenii-cheie precum comerțul și combaterea schimbărilor climatice.



Mercosur este piața comună sudică - un bloc comercial sud-american înființat în 1991. Membrii săi cu drepturi depline sunt Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Venezuela a aderat în 2012, dar calitatea sa de membru a fost suspendată în 2017. În decembrie 2012, a fost semnat Protocolul de aderare a Boliviei la Mercosur. Acest protocol este în curs de ratificare de către parlamentele țărilor Mercosur. Împreună, țările Mercosur formează a 6-a economie ca mărime din lume, cu o populație totală de 270 de milioane locuitori.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a susținut sâmbătă, în capitala Paraguayului, Asuncion, că semnarea acordului între Mercosur și Uniunea Europeană este un pariu pentru deschidere în fața unilateralismului și utilizării comerțului drept "armă geopolitică", relatează agenția EFE.



"Acest acord este un pariu decisiv pentru deschidere, comerț și cooperare în fața izolării, a unilateralismului și utilizării comerțului drept o armă geopolitică", a sus înaltul funcționar european la sediul Băncii Centrale din Paraguay, unde urma să fie semnat acordul, după 26 de ani de negocieri.

Costa a susținut că, prin acest acord, se trimite "un mesaj clar lumii" pentru apărarea comerțului liber "bazat pe reguli", a multilateralismului și a dreptului internațional "ca bază a relațiilor între țări și regiuni".



El a subliniat, de asemenea, că prin acest acord nu se urmărește "generarea de dependență" ci "crearea unor rețele" de comerț și încredere.



"În timp ce unii ridică bariere și alții încalcă normele concurenței loiale, noi construim punți și stabilim reguli, deoarece credem într-un comerț corect, puternic, generator de prosperitate, locuri de muncă și stabilitate", a adăugat oficialul european.



În acest sens, a afirmat că semnarea acordului este "un adevărat moment de referință", subliniind că pactul va ajuta ambele blocuri de țări "să navigheze într-un mediu geopolitic tot mai turbulent și să facă asta fără a renunța" la valorile fiecărei națiuni.

