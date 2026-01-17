La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Câmpulung Moldovenesc cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul a trei ambulanțe de la Serviciul de Ambulanță Județean Suceava.



”La locul evenimentului au fost identificate șase persoane, cinci dintre acestea, conștiente și cooperante, care necesită îngrijiri medicale. Cele cinci persoane monitorizate de către resursele medicale și paramedicale alocate la locul evenimentului rutier au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate”, a precizat ISU.

