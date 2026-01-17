O finală care se joacă la vot

Momentul decisiv are loc într-un interval clar stabilit, iar rezultatul depinde direct de susținerea publicului. Votarea este activă pe parcursul a 24 de ore, de vineri seara, 16 ianuarie, de la ora 18:00, până sâmbătă seara, 17 ianuarie, la ora 18:00. În acest interval, fiecare susținător își poate exprima opțiunea printr-un gest simplu, care contează ca vot.

Cum poate fi susținută Charlize

Organizatorii au precizat că votul se face printr-un like la postarea dedicată de pe pagina oficială a competiției.

Fiecare apreciere exprimată în perioada de votare este luată în calcul pentru rezultatul final.

Calendarul serii decisive

După încheierea perioadei de votare, atenția se mută asupra anunțului oficial al câștigătorilor. Sâmbătă seara, începând cu ora 20:00, vor fi făcute publice rezultatele finale, care vor include atât punctajul acordat de public, cât și evaluările juriului. Atunci va fi cunoscut numele câștigătorului și, implicit, dacă titlul de „Vocea Europei 2025” ajunge la o concurentă din România.

Miza unui moment istoric

Cu doar câteva ore rămase până la verdict, prezența lui Charlize în ultimii patru concurenți transformă această finală într-un moment cu o miză aparte. Posibilitatea ca o româncă să câștige competiția europeană depinde acum de voturile strânse în intervalul anunțat, fiecare apreciere având un rol direct în clasamentul final.