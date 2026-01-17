”Lemnul de foc este 800 de lei tona de lemne la noi, la depozit de unde luăm noi lemnele. 800 tona. Și vă închipuiți ca să arzi într-o iarnă, trebuie trei, patru, cinci tone, mai mult nu... eu la două sobe că este bucătărie și... mai tragem, mai stăm și în frig. Ce să facem? Tragem, că bani nu s-ajunge. Pensiile care sunt, nu s-ajunge.

Impozitele, este o prostie ce a făcut Bolojan și Guvernul și Parlamentul și toți. Păi dacă eu am plătit casa, am plătit pământul, am plătit tot ce am aici, păi de ce-mi vine să mai impună taxe și impozite? Pentru care motiv? Ca să ne sărăcească, să ne termine. Guvernanții să pună mâna, nu să-și bage în buzunare lor, să pună mâna să se uite la popor.

Poporul este sărăcit, este îngropat de tot din cauza acestui Guvern și acestui Parlament. E 400-500 câți or fi în parlament acolo, ăștia ne termină. Salarii cu milioanele și noi cu pensie amărâtă de 2.000 de lei. Asta le transmit și ministrului Muncii, să pună mâna să dea indexarea la pensii pentru că de doi ani de zile n-a dat”, a declarat un pensionar.