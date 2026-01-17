Incendiu devastator la o pensiune din județul Caraș-Severin. Pompierii au evacuat la timp mai multe butelii cu propan

Incendiu devastator la o pensiune din județul Caraș-Severin. FOTO: ISU
Un incendiu de proporții a izbucnit, sâmbătă, la o pensiune din localitatea Gărâna, județul Caraș-Severin, acoperișul și etajul clădirii fiind distruse în totalitate. Pompierii au evacuat la timp mai multe butelii cu propan evitând riscul producerii unei explozii. 

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Caraș-Severin, în urma incendiului, au fost distruse în totalitate acoperișul și etajul, compus din cinci camere cu băi proprii și hol, iar la parter au fost afectate parțial sala de evenimente, o baie și aproximativ 5 mp din bucătărie.

”În această dimineață, prin apel la numărul unic de urgență 112, am fost anunțați despre producerea unui incendiu la o pensiune din localitatea Gărâna. La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Reșița, cu autospeciale de stingere și un microbuz, încadrat cu un echipaj format din 8 persoane. Pe timpul intervenției, pompierii au evacuat mai multe butelii cu propan din interiorul clădirii, fiind astfel eliminat riscul producerii unor explozii. Imobilul, cu o suprafață de aproximativ 200 mp, era structurat pe două niveluri”, a transmis ISU Caraș-Severin.

În momentul izbucnirii incendiului, nu erau cazați turiști în pensiunea în care se aflau doar proprietarii acesteia. 