Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Caraș-Severin, în urma incendiului, au fost distruse în totalitate acoperișul și etajul, compus din cinci camere cu băi proprii și hol, iar la parter au fost afectate parțial sala de evenimente, o baie și aproximativ 5 mp din bucătărie.

”În această dimineață, prin apel la numărul unic de urgență 112, am fost anunțați despre producerea unui incendiu la o pensiune din localitatea Gărâna. La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Reșița, cu autospeciale de stingere și un microbuz, încadrat cu un echipaj format din 8 persoane. Pe timpul intervenției, pompierii au evacuat mai multe butelii cu propan din interiorul clădirii, fiind astfel eliminat riscul producerii unor explozii. Imobilul, cu o suprafață de aproximativ 200 mp, era structurat pe două niveluri”, a transmis ISU Caraș-Severin.

În momentul izbucnirii incendiului, nu erau cazați turiști în pensiunea în care se aflau doar proprietarii acesteia.