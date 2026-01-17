Întrebată dacă are posibilitatea să îi pună în fiecare zi pachet la școală bunica unui elev a răspuns: ”Câteodată da, câteodată nu. Îi mai dau câte un bănuț când să-și mai cumpere o gogoașă sau merg cu dânsul până la magazin. Câteodată mă străduiesc, câteodată dacă nu-i putere, mai dau acasă câte un aperitiv, mănâncă și după aceea pleacă la școală.”

Elevii din satul Rădești, din nordul județului Galați, au rămas fără masa caldă primită la școală, deși în satele învecinate, meniurile sunt livrate în continuare. Unii copii vin fără pachet, iar cei care au, împart mâncarea cu ceilalți colegi.

”Au o anumită situație financiară și soțul nu lucrează, în zonă nu sunt locuri de muncă și mămica respectivă pur și simplu a decis ca să-și lase copilul acasă, ca să nu fie diferența și între copii: cum un copil vine cu un anumit pachet la școală și un copil”, a declarat un cadru didactic.

Chiar şi profesorii se simt neputincioşi în fața acestei situații. Conducerea școlii susține că măsurile impuse de guvernul Bolojan au făcut ca școala lor să fie exclusă din acest program.

”Factorii de decizie pentru stabilirea sau includerea în programul „Masă Sănătoasă” nu suntem noi, ca unitate de învățământ. Datorită Legii 141, așa-numita „Lege Bolojan”, se pare că termenul s-a prorogat pentru includerea altor unități de învățământ în programul „Masă Sănătoasă”. Despre nevoie, cu siguranță este: avem familii defavorizate, avem copii dezavantajați. Am avut copii care au acuzat lipsa de hrană acasă și încă mai avem așa ceva”, a spus Cosmin Marius Elisei, directorul școlii din Rădești.

”Au foarte mare nevoie. Noi am testat în programul PNRAS și am văzut că chiar mănâncă copiii pachetele pe care le-am primit. Au nevoie și din alt punct de vedere: eu, ca învățător, am avut situații în care părinții au zis: „Ce fac? Îl dau la școală dacă nu am bani de pachețel?”, a afirmat învățătorul Cătălin Porumb.

Pentru 170 de elevi, o masă ar costa în jur de 17 lei pe zi. De altfel, și reprezentanții Inspectoratului școlar susțin că școala din Rădești nu a mai putut fi introdusă în acest program din cauza, spun ei, a ordonanței trenuleț care a dus la reorganizarea școlilor.