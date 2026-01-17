După aproape 40 de ani de muncă are o pensie de doar 1.900 de lei. Nu are căldură, stă în casă îmbrăcat și spune că adoarme odată cu găinile să nu consume curent.

”Sunt de 17 ani de zile aici inscris și datorită Omenia am supravietuit...Mai bine, mai rău, dar am putut...Mi-am luat si loc de veci, in rate, o gramada de bani.

Nu pot sa spun că mă doare sufletul, dar e foarte greu.

Ne culcam ca găinile să nu consumăm curent. Sunt debranșat de 14 ani, nu am căldură, stau imbracat în casă. Vai de capul meu, suportam”, a spus pensionarul reporterului Realitatea Plus.

