Misiune contracronometru în municipiul Craiova. Un copil de cinci ani a căzut în lacul înghețat din parcul Romanescu

Alertă în municipiul Craiova
Incident grav în municipiul Craiova. Un copil în vârstă de cinci ani a căzut, sâmbătă după-amiază, în lacul înghețat din parcul Nicolae Romanescu. Doi bărbați au sărit să îl salveze. 

UPDATE - Pompierii au reuşit să scoată din apă cele trei persoane care au fost predate cadrelor medicale pentru evaluarea stării de sănătate.
 
ȘTIRE INIȚIALĂ: 
 
”În acest moment se intervine în parcul Nicolae Romanescu pentru scoaterea unui copil de aproximativ cinci ani căzut în apă la o distanţă de 10 metri de mal. Se intervine cu un echipaj SMURD şi o ambarcaţiune.
 
Din primele informaţii în apă ar fi intrat după copil un adult care îl ţine în braţe şi nu pot ieşi la mal”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj. 
 
Potrivit lor, în apă ar mai fi intrat un adult pentru a ajuta cele două persoane.
 