”Hai să cunoaștem împreună unul dintre cei mai anonimi și mai importanți oameni care guvernează România zilelor noastre. Omul este cu adevărat spectaculos, atât ca educație, cât și ca apetență pentru consilii de administrație și alte locuri din care poate să-și facă jocurile politice și să încaseze sume amețitoare de bani.

Numele lui este Nicolae Bogdan Codruț Stănescu și se zvonește că ar fi finul lui Ilie Bolojan. Codruț a fost numit în noiembrie vicepreședinte al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, adică șef peste toate firmele de la stat.

Personajul a reușit cu discreție să fie împins în diverse posturi-cheie din economia românească. Stănescu este un colecționar de diplome. Nu se știe când a terminat liceul, dar în 1993 a început Facultatea de Drept la București. Între 1994 și 1999, în paralel cu Dreptul de la București, făcea și o facultate de ingineri la Ploiești.

Încă nu terminase facultatea de ingineri de la Ploiești că s-a apucat și de doctorat, în paralel cu aceasta.Unde altundeva putea să facă doctoratul, dacă nu pe drumul de la București spre Ploiești, la „fabrica de diplome” de la Academia de Poliție?”, a declarat Mihai Belu.