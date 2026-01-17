Furtul a avut loc în noaptea de 10 spre 11 ianuarie, când faimoasa psiholoagă se afla în locuința afaceristului, cu care s-a spus chiar că ar fi implicată într-o relație amoroasă. Totuși, surse din anchetă spun că cei doi nu sunt iubiți, ci colaboratori. De altfel, femeia ar fi plănuit furtul din timp, fiindcă știa foarte bine ce avere are afaceristul, mai transmit sursele.



Bărbatul a observat lipsa ceasului din aur la scurt timp după ce psiholoaga a plecat din casa lui. Acesta a sunat imediat la poliție și le-a spus oamenilor legii cu cine petrecuse noaptea. Autoritățile au deschis pe numele femeii un dosar pentru furt calificat și au săltat-o chiar de pe stradă. Pe rețelele de socializare, aceasta publică numeroase videoclipuri.

Anchetatorii au percheziționat domiciliul presupusei hoațe, însă nu au reușit să găsească ceasul din aur. Femeia a fost audiată la sediul Serviciului de Investigații Criminale, dar nu le-a dat polițiștilor niciun indiciu. Față de ea a fost dispusă măsura reținerii, iar în curând va fi dusă în fața judecătorilor, cu propunere de arestare preventivă.



Femeia este cunoscută pentru cariera de psiholog, autor și trainer și apare adesea la televizor, în special în rubrici despre sănătate. Despre bărbatul de la care ar fi furat se spune că este șeful unei companii din domeniul energiei.

Premieră pentru justiția din România. Violența psihologică asupra copilului, sancționată prin ordin judecătoresc