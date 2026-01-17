Val de furturi în România. Un bărbat a rămas fără ceas după ce a adormit în autobuz. VIDEO

Val de furturi înregistrate în ultimele ore. Un bărbat din Constanța a rămas fără ceas după ce obiectul i-a fost sustras direct de la mână în timp ce ațipise într-un autobuz. Iar în Capitală, un hoț care fusese recent eliberat din închisoare a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce a intrat să fure bijuterii dintr-un amanet.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au surprins momentul în care hoțul a pătruns în interiorul unui amanet din sectorul 4 al Capitalei și a deschis dulapul în care erau ținute bijuteriile. Acesta a furat un raft plin cu brățări și s-a făcut nevăzut. Prejudiciul cauzat s-a ridicat la peste 10 mii de lei.
 
La scurt timp, bărbatul a fost identificat cu ajutorul imaginilor și a fost reținut. Este vorba de un recidivist care fusese eliberat din penitenciar luna trecută.

La Constanța, un tânăr a rămas fără ceas după ce i-a fost furat în autobuz în timp ce adormise.
În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se vede cum hoţul îi ridică gluga bărbatului de lângă el, pentru a se asigura că nu e treaz. Apoi, după mai multe încercări i-a smuls ceasul şi a fugit. Victima şi-a dat seama că i-a dispărut abia după ce s-a trezit şi a alertat autorităţile.



Hoțul, un bărbat de 25 de ani a fost imediat prins și reținut. Acesta s-a ales cu dosar penal pentru furt. 

