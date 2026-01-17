Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au surprins momentul în care hoțul a pătruns în interiorul unui amanet din sectorul 4 al Capitalei și a deschis dulapul în care erau ținute bijuteriile. Acesta a furat un raft plin cu brățări și s-a făcut nevăzut. Prejudiciul cauzat s-a ridicat la peste 10 mii de lei.



La scurt timp, bărbatul a fost identificat cu ajutorul imaginilor și a fost reținut. Este vorba de un recidivist care fusese eliberat din penitenciar luna trecută.



La Constanța, un tânăr a rămas fără ceas după ce i-a fost furat în autobuz în timp ce adormise.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se vede cum hoţul îi ridică gluga bărbatului de lângă el, pentru a se asigura că nu e treaz. Apoi, după mai multe încercări i-a smuls ceasul şi a fugit. Victima şi-a dat seama că i-a dispărut abia după ce s-a trezit şi a alertat autorităţile.





Hoțul, un bărbat de 25 de ani a fost imediat prins și reținut. Acesta s-a ales cu dosar penal pentru furt.

O psiholoagă cunoscută a fost săltată de polliție, acuzată că a furat un ceas de aur de la un afacerist. Femeia apărea la tv cu sfaturi de sănătate și iubire de sine