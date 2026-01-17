În contextul reprimării unor proteste ample împotriva puterii, ayatollahul a cerut autorităților iraniene ”să le rupă spatele răzvrătiţilor” și a pus responsabilitatea pentru ”victime” pe seama liderului de la Washington, potrivit relatării AFP. Valul de manifestații, reprimate violent, s-a soldat cu mii de morți.

Mesaj către susținători, în cadrul unei sărbători religioase

În fața susținătorilor săi, cu ocazia unei sărbători religioase, ayatollahul Ali Khamenei a transmis un mesaj fără echivoc privind poziția regimului față de cei considerați responsabili de tulburările interne. ”Nu intenţionăm să conducem ţara la război, dar nu-i vom cruţa pe criminalii naţionali (...). Mai răi decât criminalii naţionali, criminalii internaționali. Nu-i vom cruţa nici pe ei”, le-a spus el celor prezenți.

Apel la reprimarea revoltei

În același discurs, liderul suprem a insistat asupra necesității unei reacții dure împotriva protestatarilor. ”Prin harul lui Allah, naţiunea iraniană trebuie să le rupă spatele răzvrătiţilor, aşa cum a rupt spatele răzvrătirii”, a adăugat el, reafirmând linia dură adoptată de autorități față de mișcările de contestare.

De la nemulțumiri economice la contestarea regimului

Manifestaţiile au izbucnit la 28 decembrie, la Teheran, fiind inițiate de comercianți nemulțumiți de costul ridicat al traiului. Protestele au căpătat o amploare mult mai mare la 8 ianuarie, moment în care revendicările s-au transformat în contestări deschise la adresa republicii islamice proclamate în 1979.

Internetul, întrerupt în timpul represiunii

Pe fondul extinderii manifestațiilor, autoritățile iraniene au decis întreruperea accesului la Internet. Potrivit organizațiilor de apărare a drepturilor omului, această măsură a avut ca scop ascunderea ”brutalității” represiunii exercitate împotriva protestatarilor.

Acuzații directe la adresa Washingtonului

În discursul său, ayatollahul Ali Khamenei l-a indicat explicit pe preşedintele american Donald Trump drept responsabil pentru consecințele sângeroase ale protestelor. Liderul suprem a afirmat că acesta este ”vinovat de victimele” înregistrate în urma manifestațiilor recente.

Declarații explicite despre responsabilitate

”Noi îl considerăm pe preşedintele american vinovat de victime, de pagube şi de acuzaţii pe care le-a proferat împotriva naţiunii iraniene”, a declarat el în cadrul aceluiași discurs, reluând acuzațiile la adresa Statelor Unite.

Teoria complotului american

Ayatollahul a mers mai departe cu afirmațiile sale și a susținut existența unei acțiuni coordonate împotriva Iranului. ”A fost un complot american”, acuză el.

Viziunea asupra obiectivelor Statelor Unite

În finalul intervenției sale, liderul suprem iranian a detaliat ceea ce consideră a fi scopurile Washingtonului în raport cu Teheranul. ”Obiecitvul Statelor Unite este să înghită Iranul (...). Obiectivul este să repună Iranul sub dominaţie militară, politică şi economică”, acuză Ali Khamenei.

