După finalizarea procesului de admitere și promovarea etapelor de selecție, cei admiși vor urma cursurile academiei, iar la absolvire vor fi repartizați în structurile SRI, în funcție de specializarea aleasă.

Cine poate participa la admiterea pentru programele de licență

Pentru ciclul de licență, Academia acceptă înscrieri din partea elevilor de clasa a XII‑a și a absolvenților de liceu care dețin diplomă de bacalaureat și cu vârsta de cel mult 23 de ani. Programele sunt dedicate formării ofițerilor operativi și analiști, iar durata studiilor este de trei ani.

Candidații care aleg traseul de ofițer operativ trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, precum și normele interne ale SRI.

Etapele procesului de selecție

Admiterea presupune un parcurs riguros, structurat în mai multe probe eliminatorii. Printre acestea se regăsesc:

evaluarea CV-ului;

interviuri de selecție;

teste de evaluare a cunoștințelor și competențelor profesionale, inclusiv cultură generală și limbă străină;

examinări psihologice și probe de tip Assessment Center;

examinarea medicală;

verificări de securitate, conform prevederilor H.G. nr. 585/2002 privind accesul la informații secrete de stat.

Pentru a facilita pregătirea candidaților, SRI pune la dispoziție un ghid complet al procesului de selecție.

Programele de licență disponibile în anul universitar 2026–2027

Academia Națională de Informații va organiza două specializări principale:

Operațiuni de intelligence – pentru formarea ofițerilor operativi Studii de securitate și informații – pentru formarea ofițerilor analiști

Înscrierea în procesul de selecție se face prin completarea formularului oficial, iar după validare, candidații vor participa la concursul de admitere. Detaliile privind calendarul, metodologia și numărul de locuri vor fi publicate pe site‑ul instituției.

Ce presupune activitatea unui ofițer operativ și a unui ofițer analist

Potrivit SRI, ofițerul operativ are rolul de a obține informații relevante pentru securitatea națională. Misiunea sa implică acces în medii sensibile, gestionarea surselor umane și capacitatea de a observa detalii subtile, aparent nesemnificative. O bună înțelegere a psihologiei și a comunicării non‑verbale este esențială în acest domeniu.

Ofițerul analist lucrează cu date provenite din surse secrete și deschise, identifică tendințe, elaborează scenarii și evidențiază implicațiile pentru securitatea națională. Analizele sale sunt transmise beneficiarilor legali pentru fundamentarea deciziilor strategice. În această zonă intră și activitățile OSINT, unde sunt folosite informații publice și expertiză tematică sau lingvistică.

Masterat profesional pentru cei care vor să intre în SRI după licență

Academia organizează și programe de masterat profesional, destinate absolvenților de studii universitare. Conform Legii nr. 199/2023, pot candida și persoane care au finalizat deja un alt master, costurile fiind acoperite de la bugetul de stat.

Pentru anul universitar 2026–2027 sunt disponibile două direcții:

- Intelligence și securitate națională – pentru viitorii ofițeri operativi

- Analiză de intelligence – pentru viitorii ofițeri analiști

Înscrierile sunt deschise până la 31 ianuarie 2026, iar cei admiși vor fi încadrați ca ofițeri SRI după finalizarea concursului.

Studii postuniversitare și alte rute de formare

Oferta educațională include și programe postuniversitare de educație permanentă, dedicate formării ofițerilor de informații în domeniul operațional și analitic. Candidații admiși sunt încadrați ca ofițeri încă de la începutul programului.

În paralel, SRI oferă locuri dedicate în universități civile precum Academia de Studii Economice, Universitatea din București, instituții tehnice, medicale sau centre universitare din Cluj‑Napoca, Iași, Timișoara, Constanța și Târgu Mureș. De asemenea, există locuri rezervate în academiile militare.

Ce alte specializări caută SRI

Pe lângă ofițerii operativi și analiști, SRI recrutează specialiști în domenii variate: lingvistică, IT și securitate cibernetică, cercetare tehnică, logistică, resurse umane, financiar, precum și luptători pentru brigada antiteroristă.

Instituția își extinde astfel permanent capacitatea de a acoperi nevoile de securitate ale statului, iar admiterea din 2026 reprezintă o nouă etapă în formarea generației următoare de profesioniști în intelligence.

