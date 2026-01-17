Aceste intervenții sunt permise doar în împrejurări limitate, atunci când este necesară protejarea vieții, eliminarea unui pericol grav sau prinderea unor persoane implicate în fapte penale. Normele prevăd și condițiile în care forțele de ordine pot folosi forța pentru a pătrunde într-un imobil.

Când pot polițiștii să intre fără mandat

Intervenția fără acordul persoanei vizate este posibilă în situații precum salvarea unei persoane aflate în pericol iminent, prevenirea răspândirii unei epidemii atunci când există indicii că într-o locuință se află o persoană decedată, dar și în cazul urmăririi unor autori de infracțiuni flagrante considerate grave.

Legea permite pătrunderea în spații private și atunci când sunt implicate arme, substanțe explozive, stupefiante sau acte de violență. De asemenea, polițiștii pot intra într-un imobil dacă există dovezi că acolo se ascunde un autor de acte teroriste sau persoane implicate în braconaj. Situațiile în care suspectul este mascat, deghizat sau travestit sunt, de asemenea, considerate motive întemeiate pentru intervenție.

Folosirea forței: când este justificată

Agenții pot recurge la forță atunci când există indicii solide că persoana vizată se opune, este înarmată, manifestă violență sau există riscul distrugerii probelor. Intervenția este justificată și în cazul în care accesul este refuzat sau nu se primește niciun răspuns la solicitările polițiștilor.

În mod obișnuit, înainte de pătrunderea într-o locuință, polițistul trebuie să își informeze superiorii. În situațiile de urgență, raportarea se face ulterior, în cel mai scurt timp posibil. După eliminarea pericolului sau prinderea suspectului, forțele de ordine trebuie să părăsească locuința, cu excepția cazului în care primesc acordul expres pentru a rămâne.

Ridicarea probelor și identificarea persoanelor aflate în imobil

Dacă este necesară ridicarea unor probe, polițiștii pot solicita persoanelor aflate în spațiul respectiv să rămână pe loc sau să se retragă temporar, până la stabilirea identității acestora. Pentru fiecare intervenție de acest tip se întocmește un proces-verbal, iar o copie este înmânată persoanelor vizate.

