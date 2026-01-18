UPDATE 12:10 - Grup de drone rusești detectate la 10 kilometri de granița României. MApN a pregătit de decolare două F-16. Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea

UPDATE 11:45 - Cel puţin un mort şi patru răniţi, inclusiv un copil, în nord-estul Ucrainei, în atacuri ruseşti la Harkov şi Sumî

Cel puţin o femeie a fost ucisă la Harkov, iar patru persoane au fost rănite la Sumî, în bombardamente ruseşti, anunţă duminică autorităţile acestor oraşe din nord-estul Ucrainei, relatează AFP.

Şeful Administraţiei Militare din Harkov, Oleg Sînegubov, a precizat că este vorba despre o femeie în vârstă de 20 de ani.

Serviciile de salvare au anunţat că patru persoane - inclusiv un copil în vârstă de şapte ani - au fost rănite într-un atac vizând un cartier rezidenţial la Sumî.

În total 15 imobile au fost avariate în acest atac, potrivit aceleiaşi surse.

UPDATE: Alertă la granița României. Atacuri cu bombă surprinse de români din case

ȘTIRE INIȚIALĂ:

„Nu vedem nicio dorinţă din partea agresorului de a respecta vreun acord sau de a pune capăt războiului. (...) Dimpotrivă, există numeroase informaţii privind pregătiri pentru noi lovituri ruseşti asupra sectorului nostru energetic şi infrastructurii, inclusiv asupra instalaţiilor şi reţelelor care deservesc centralele nucleare. Fiecare astfel de atac rusesc asupra sectorului energetic, în plină iarnă aspră, slăbeşte şi subminează eforturile statelor-cheie – în special ale Statelor Unite – de a pune capăt acestui război”, a spus Volodimir Zelenski.

Potrivit presei internaționale, declarațiile președintelui Ucrainei au fost făcute în baza unei informări primite de la şeful serviciului ucrainean de informaţii militare, Oleh Ivaşcenko – recent numit în locul lui Kirîlo Budanov, care a fost desemnat şef al administraţiei prezidenţiale. Budanov a confirmat sâmbătă sosirea sa în Statele Unite pentru a discuta propuneri de pace. El, împreună cu negociatorii ucraineni Rustem Umerov şi Davîd Arakhamia, urmează să se întâlnească cu emisarul american Steve Witkoff, cu Jared Kushner şi cu secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, a precizat Budanov.

Zelenski a însărcinat delegaţia ucraineană de la discuţiile din Miami să finalizeze propunerile privind garanţiile de securitate şi redresarea economică. Dacă oficialii americani le vor aproba, SUA şi Ucraina ar putea semna un acord săptămâna viitoare, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia, potrivit lui Zelenski.