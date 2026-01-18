"Ne-au distrus industria, au golit barajele, ce vreți mai clar? Acum vor să distrugă fermele. Vom cumpăra... că din Argentina, că din America Latină, că din Turcia, că din nu știu unde, vom cumpăra legume pe care nu mai poate românul să le producă.

Deci, nu mai suntem lăsați, nu mai sunt oamenii lăsați să-și facă măcar, să-și asigure traiul. Uitați-vă în piețe să vedeți cum oameni serioși, îmbrăcați elegant, să zic așa, elegant, îmbrăcați corect, curat, cerșesc!

Ne prefacem că nu știm, că nu aflăm, că nu înțelegem, că nu... ne prefacem că nu e așa. Ne prefacem că nu vedem", a declarat Florin Zamfirescu.