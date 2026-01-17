Potrivit sursei citate, 19 posturi de transformare au rămas nealimentate în localitățile Bădeni, Rareș, Sânpaul, Orășeni, Crăciunel, Satu Nou, Ocland și Mărtiniș, cu 1.504 utilizatori.



Nu se cunoaște cauza exactă a întreruperilor de energie electrică, dar este posibil ca problemele să fi fost generate de condițiile meteo.



Echipele distribuitorului de energie se află pe teren și lucrează pentru remedierea defecțiunilor.



Județul Harghita se află sub incidența unui cod galben meteo de vreme geroasă, cu temperaturi minime cuprinse între minus 20 și minus 10 grade Celsius.

