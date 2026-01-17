Invitată în cadrul podcastului „Diaspora în Direct”, Carina Gagiu a descris o realitate care, în opinia ei, contrastează puternic cu imaginea idealizată pe care mulți o au despre francezi.

„Trăiesc din gloria trecutului și se mulțumesc cu asta”

Carina spune că a observat la mulți francezi o atitudine de superioritate, bazată mai degrabă pe istoria țării decât pe realizări personale.

„Ei trăiesc prin prisma istoriei lor grandioase, se gândesc doar la faptul că l-au avut pe Napoleon împărat, şi atât. Ei nu mai caută să aibă mari realizări în viaţa lor. Scuzaţi-mă dacă par foarte dură pentru ceea ce zic. Ei se gândesc că sunt francezi şi asta e realizarea lor. Nu îi mai interesează să muncească, să îşi creeze un viitor strălucit. Pentru ei cea mai mare realizare este că s-au născut francezi. Eu aşa îi văd!”, a spus tânăra.

În contrast, ea consideră că românii sunt mult mai motivați și mai dornici să își depășească condiția.

„Mie, românii mi se par mult mai ambiţioşi decât ei, pentru că noi suntem un popor foarte mic în comparaţie cu ei. Nu este româna o limbă de circulaţie internaţională cum este franceza, dar ei nu sunt la fel de ambiţioşi ca noi.”

„Așa au fost educați, din tată în fiu”

Carina crede că această mentalitate este transmisă din generație în generație, fiind parte din cultura franceză.

„Cred că ei au fost educaţi în cultura asta din tată în fiu, să fie mândri că sunt francezi, şi nu îi mai interesează nimic altceva.”

Experiența angajării în Paris: „Mi-a fost absolut imposibil”

Tânăra a povestit și despre încercările sale de a se angaja în capitala Franței, unde competiția este uriașă.

„Am încercat să mă angajez acolo, când aveam 21-22 de ani, şi mi-a fost absolut imposibil. Dar acum încerc să nuanţez şi să nu mai consum nici eu pentru nereuşitele mele de atunci, pentru că este o competiţie extrem de mare în Paris. Nu sunt doar parizienii care intră în joc, ci oameni din toată lumea care vin acolo şi aplică pentru aceleaşi joburi.”

„Nu sunt piedici doar pentru români, ci pentru toți tinerii”

Întrebată dacă a simțit discriminare sau bariere speciale, Carina a explicat că dificultățile nu țin neapărat de naționalitate, ci de contextul actual al pieței muncii.

„Am plecat pentru că aveam nevoie de o pauză la tot haosul de acolo. Am simţit şi foarte multe piedici în angajare, dar nu consider că sunt neapărat nişte piedici pe care le-am avut doar eu, ci toţi din generaţia mea. E foarte greu să îţi mai găseşti un loc de muncă astăzi indiferent de ce origine ai fi şi în ce ţară te-ai afla. E o problemă la nivel global deja.”

