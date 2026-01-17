O declarație făcută anul trecut de premierul Ilie Bolojan revine în atenție, în contextul în care măsurile anunțate nu au fost puse în practică. Șeful Guvernului a afirmat, într-o apariție la o televiziune de casă, că începând cu 1 ianuarie ucrainenii aflați în România nu vor mai beneficia de facilitățile acordate până atunci, în special cele din sistemul de sănătate, însă realitatea de la începutul noului an arată că situația a rămas neschimbată.

Declarația premierului privind sistemul de sănătate

Ilie Bolojan a abordat subiectul în septembrie 2025, când a vorbit explicit despre accesul cetățenilor ucraineni la serviciile de asigurări de sănătate din România.

”Eu cred că de la 1 ianuarie, ucrainenii care mai sunt în România, nu mai trebuie să beneficieze de servicii de asigurări de sănătate. Cei care trebuiau să se adapteze în România și care mai sunt la noi în țară, ar fi trebuit deja să fie integrați.” a spus Bolojan in septembrie 2025.

Costuri suportate din bugetul României

Datele prezentate în spațiul public indică sumele alocate pentru această facilitate. România a direcționat din buget peste 30 de milioane de euro, echivalentul a peste 150 de milioane de lei, pentru serviciile medicale acordate cetățenilor ucraineni. Accesul la aceste servicii a fost posibil fără plata contribuțiilor obișnuite, în baza facilităților acordate după izbucnirea războiului.

Numărul beneficiarilor

Peste 43.000 de ucraineni au avut acces la acest tip de sprijin, conform informațiilor menționate. În tot acest timp, romanii au plătit CASS, unii chiar și suplimentar, asta pentru a fi egali în drepturi cu ucrainenii.

