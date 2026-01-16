Tensiuni majore în Coaliție. PNL Iași acuză: Primari PSD, amenințați să boicoteze întâlnirea cu Ilie Bolojan

Sursă: Realitatea

Tensiuni politice majore la Iași, unde PNL acuză social-democrații de tactici de intimidare. Liberalii susțin că mai mulți primari PSD, care își dăduseră acordul pentru a participa la o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, ar fi fost ulterior amenințați telefonic pentru a boicota evenimentul, manevră catalogată de PNL drept o „ipocrizie alarmantă”.

PNL Iași a lansat un atac dur la adresa social-democraților, acuzându-i că blochează dialogul administrativ din teama de reformă și din disperarea de a nu pierde controlul asupra sinecurilor și a banilor publici. Potrivit unui comunicat de presă de la liberali, mai mulți primari PSD care confirmaseră inițial participarea la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan ar fi fost constrânși prin amenințări venite „pe linie de partid” să boicoteze evenimentul.

Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, a catalogat acest protest drept un act de iresponsabilitate și imaturitate politică, subliniind că refuzul dialogului cu șeful Executivului nu îl afectează pe premier, ci pedepsește direct comunitățile locale prin izolarea lor de procesul decizional. În viziunea PNL, această atitudine demonstrează un refuz sistemic de a accepta sfârșitul erei birocrației sufocante și a „dosarului cu șină”.

Ilie „Taie-Tot” apărat de liberalii din Iași

În replică la eticheta de premier „Taie-Tot” atribuită lui Ilie Bolojan de către opoziție, liberalii explică faptul că planul de reformă vizează exclusiv tăierea risipei, nu a serviciilor publice esențiale. Printre măsurile enumerate se numără eliminarea a peste 6.000 de posturi de consilieri personali, ceea ce ar genera o economie de 362 milioane de lei, și reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal prin reorganizarea organigramelor. Totodată, guvernul condiționează finanțarea de stat de digitalizarea prin Ghișeul.ro, punând accent pe eficiență în locul birocrației.

Pe lângă reforma administrativă, PNL susține că actuala guvernare securizează viitorul Moldovei prin proiecte concrete de infrastructură, precum autostrăzile A7 și A8, devenite priorități strategice NATO și UE cu o finanțare de 4 miliarde de euro prin programul SAFE. În timp ce PSD este acuzat că a oferit doar promisiuni și tăieri de panglici la proiecte inexistente, liberalii susțin că au deblocat investiții majore, precum Varianta Ocolitoare Podu Iloaiei, având deja soluțiile tehnice și sumele necesare garantate. Astfel, disputa de la Iași depășește miza unei simple întâlniri, devenind o confruntare între viziunea de reformă structurală și dorința de menținere a statu-quoului politic.