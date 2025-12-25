În paralel, Florin Zamfirescu privește cu optimism spre viitor și spune că norul negru de deasupra României se va ridica cât de curând.

„În altă ordine de idei folosesc această ocazie ca să-i transmit acestui om pe care-l iubesc și respect fără margini, Călin Georgescu, tot ce e mai bun, credință în Dumnezeu, liniste, speranța că până la urmă lucrurile se vor aranja în matca lor.

Îmi permit să transmit acest lucru, să îl fac public, familiei lui Călin Georgescu, lui Cristela, lui Călin și copiilor lor pentru că și ei sunt în acest moment într-o mare sărbătoare și bănuiesc că într-o mare și foarte mare tristețe pentru că lucrurile nu merg cum trebuie în țara noastră. Sunt convins însă că la un moment dat se va ridica norul de pe această țară și vom putea respira liniștiți”, a transmis Florin Zamfirescu într-o intervenție la Realitatea Plus.

