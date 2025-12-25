„Este recunoscută drept ziua infarcturilor. Cele mai multe se petrec în perioada dintre Crăciun și Anul Nou. Frigul de afară este un factor favorizant. Fiecare grad sub zero înseamnă o creștere a riscului de infarct cu aproximativ 2%, în special în cazul persoanelor cu probleme cardiace sau care știu că sunt predispuse”, a avertizat medicul, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Ciuhodaru subliniază că, pe lângă temperaturile scăzute, și excesele alimentare și alcoolice specifice sărbătorilor pot contribui la declanșarea unor probleme grave de sănătate.

„Evident, excesele alimentare și alcoolice pot contribui din plin la apariția unor probleme de sănătate. De aceea, este bine să dăm dovadă de cumpătare”, spune medicul ATI.

Specialiștii recomandă persoanelor cu afecțiuni cardiace să evite expunerea prelungită la frig, efortul intens și mesele foarte bogate, iar la primele simptome – dureri în piept, dificultăți de respirație, amețeală – să solicite imediat ajutor medical.