Într-un moment de furie oarbă, tânărul și-ar fi atacat mama mai întâi în locuință, apoi a urmărit-o și în fața casei, moment în care a înjunghiat-o de mai multe ori cu un cuțit. Vecinii au fost cei care au alertat autoritățile.

Echipajul SMURD care a preluat victima a declarat că starea acesteia era gravă, dar stabilă la momentul transportului.

„Prezenta o plagă la nivelul gâtului, cu interesare vasculară. A intrat imediat în blocul operator”, a precizat șeful SMURD Bihor, medicul Hadrian Borcea.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și este acuzat pentru tentativă de omor.

„În urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, fiul i-a aplicat mamei sale lovituri cu un cuțit în zona feței și a gâtului”, a spus procurorului Cristian Ardelean, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor în contextul violenței în familie, ancheta fiind coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.