”Pompierii din cadrul Detaşamentului Dej intervin în aceste momente pe strada Dragoş Vodă din municipiul Gherla, unde s-a produs un incendiu urmat de o explozie la o butelie, fiind distrusă o plăcintărie”, a tranmis ISU Cluj.

Din fericire nu au fost înregistrate victime, dar plăcintăria de aproximativ 10 metri pătraţi a fost complet distrusă.

Totodată, au fost înregistrate pagube la geamurile unor imobile situate în imediata apropiere, precizează reprezentanţii ISU.

La faţa locului a fost mobilizat echipajul de la Punctul de Lucru Gherla, iar în sprijin intervine şi SVSU Gherla.

”Cel mai probabil, incendiul a izbucnit iniţial în interior din cauza unei aeroterme. Totodată, în interior se afla şi respectiva butelie care a explodat”, precizează ISU Cluj.