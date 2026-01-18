Oamenii au ieșit în stradă, în Danemarca pentru a spune clar că nu acceptă planul lui Donald Trump.

În paralel, Washingtonul a anunțat că ar putea impune taxe vamale noi pentru mai multe țări europene, inclusiv Danemarca. Liderii europeni resping ferm ideea și spun că este vorba despre un șantaj economic.

Anunțul lui Donald Trump și lista statelor vizate

Donald Trump a comunicat public că SUA vor aplica tarife vamale de 10% pentru opt țări din Europa care se opun ideii ca Groenlanda să ajungă sub control american. Mesajul a fost transmis printr-o postare pe platforma Truth Social, unde președintele american a enumerat statele vizate și a formulat acuzații directe.

Trump și-a început postarea pe rețeaua sa de socializare cu un reproș la adresa Danemarcei dar și o ironie, spunând că „au două sănii trase de câini”

„Am subvenționat Danemarca și toate țările Uniunii Europene, precum și altele, timp de mulți ani, nepercepându-le tarife vamale sau alte forme de remunerare. Acum, după secole, este timpul ca Danemarca să dea înapoi - pacea mondială este în joc! China și Rusia vor Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic în privința asta. În prezent, au două sănii trase de câini ca protecție, una adăugată recent. Doar Statele Unite ale Americii, sub PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP, pot juca în acest joc, și cu mare succes! Nimeni nu va atinge această bucată sacră de pământ, mai ales că securitatea națională a Statelor Unite și a lumii în general este în joc. Pe lângă toate celelalte, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda au călătorit în Groenlanda, în scopuri necunoscute. Aceasta este o situație foarte periculoasă pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea planetei noastre”, a scris Trump pe Truth Social.

În continuarea postării, președintele SUA anunță decizii fără precedent

„Aceste țări, care joacă acest joc foarte periculos, au pus în joc un nivel de risc care nu este sustenabil sau sustenabil. Prin urmare, este imperativ ca, pentru a proteja pacea și securitatea globală, să se ia măsuri ferme astfel încât această situație potențial periculoasă să se încheie rapid și fără nicio îndoială.”