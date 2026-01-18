Ministerul Apărării Naţionale a anunțat că ” în jurul orei 01.15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a identificat un grup de drone aeriene ale Federației Ruse care evoluau în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România.

Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au primit ordin de pregătire a misiunii de monitorizare aeriană. Ca urmare a dispariției țintelor de pe radare, misiunea a fost anulată după aproximativ 10 minute, aeronavele rămânând la sol”.

În paralel cu măsurile militare, autoritățile au decis avertizarea populației din nordul județului Tulcea printr-un mesaj RO-Alert transmis la ora 01.21.

Starea de alertă a fost ridicată la ora 01.40, după ce nu au mai fost semnalate riscuri imediate.

Ministerul Apărării Naționale a ținut să precizeze faptul că, în acest incident, nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României.

De la începutul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei, au fost înregistrate peste 70 de atacuri cu drone în proximitatea graniței României, a transmis MApN.