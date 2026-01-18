Franța amenință cu ieșirea din NATO din cauza politicii SUA. Inițiativa, pe ordinea de zi a Adunării Naționale Franceze

Franța amenință cu retragerea din NATO din cauza politicii lui Trump. Pentru prima dată, o inițiativă parlamentară de retragere a Franței din NATO a fost trecută pe ordinea de zi a Adunării Naționale Franceze. 

Potrivit vicepreședintelui Adunării Naționale, retragerea a fost mult timp o poziție a partidului pe care îl reprezintă. 

Cu toate acestea, dezbaterea a devenit o urgență, din cauza politicii Statelor Unite pe fondul evenimentelor din ultima perioadă, răpirea președintelui Venezuelei Nicolás Maduro și amenințări împotriva altor state suverane, inclusiv amenințări cu anexarea Groenlandei. 

Rămânerea în NATO expune Franța la un risc semnificativ mai mare de dependență strategică și ar putea trage țara în conflicte care contravin intereselor Parisului, principiilor sale și obligațiilor sale internaționale, a mai declarat vicepreședintele Adunării Naționale. 