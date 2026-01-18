Potrivit vicepreședintelui Adunării Naționale, retragerea a fost mult timp o poziție a partidului pe care îl reprezintă.

Cu toate acestea, dezbaterea a devenit o urgență, din cauza politicii Statelor Unite pe fondul evenimentelor din ultima perioadă, răpirea președintelui Venezuelei Nicolás Maduro și amenințări împotriva altor state suverane, inclusiv amenințări cu anexarea Groenlandei.

Rămânerea în NATO expune Franța la un risc semnificativ mai mare de dependență strategică și ar putea trage țara în conflicte care contravin intereselor Parisului, principiilor sale și obligațiilor sale internaționale, a mai declarat vicepreședintele Adunării Naționale.